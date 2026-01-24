İSTANBUL 12°C / 8°C
Dünya

ABD ordusundan Doğu Pasifik'te bir operasyon daha

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiğini ve saldırıda en az 2 narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD ordusundan Doğu Pasifik'te bir operasyon daha
ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlar adına uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

Elde edilen istihbaratın, teknenin bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Saldırıda 2 narko-terörist öldürülürken, 1 narko-terörist saldırıdan sağ kurtulmuştur. SOUTHCOM, hayatta kalan narko-teröristin bulunması için ABD Sahil Güvenlik Kuvvetlerini (USCG) bilgilendirmiştir" denildi.

