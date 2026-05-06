6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
  • ABD ordusundan Doğu Pasifik'te tekneye saldırı: 3 ölü
Dünya

ABD ordusundan Doğu Pasifik'te tekneye saldırı: 3 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha hava saldırısı düzenlendiğini duyurarak, saldırıda 3 erkek narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

IHA6 Mayıs 2026 Çarşamba 07:10 - Güncelleme:
ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait teknenin uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanarak, "Bu operasyon sırasında 3 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" denildi.

