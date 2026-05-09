ABD ordusundan Pasifik'te kanlı operasyon: 2 ölü

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir tekneye operasyon düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda teknedeki 2 kişinin öldürüldüğü aktarılan açıklamada, ABD Sahil Güvenliğinin, saldırıdan kurtulan bir kişi için arama kurtarma çalışmaları başlattığı duyuruldu.

Paylaşımda, saldırı anına ilişkin görüntüler de yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.