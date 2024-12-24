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Dünya

ABD ordusundan Suriye'ye hava saldırısı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'ye düzenlenen hava saldırısında 2 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü, 1'inin yaralandığını açıkladı. Saldırıda, silah dolu bir kamyonun da imha edildiği bildirildi.

IHA24 Aralık 2024 Salı 07:54 - Güncelleme:
ABD ordusundan Suriye'ye hava saldırısı
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin Dayr az Zawr bölgesinde bulunan bir DEAŞ hedefine yönelik hassas hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, daha önce Suriye rejimi ve Rusya tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleşen saldırıda 2 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü, 1'inin ise yaralandığı belirtildi. Silah dolu bir kamyonun da saldırıda imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu hava saldırısı, bölgedeki ortaklarıyla birlikte CENTCOM'un teröristlerin ABD, müttefikleri ve ortaklarına yönelik sivil ve askeri saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme kabiliyetlerini azaltma ve engelleme taahhüdünün bir parçasıdır" denildi.

  • ABD ordusu
  • suriye
  • hava saldırısı

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