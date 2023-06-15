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Dünya

F-22'lere Ortadoğu'da kritik görev! Bölgede risk artıyor

ABD, Rus uçaklarının bölgedeki 'güvensiz eylemlerini' gerekçe göstererek Orta Doğu'ya F-22 savaş uçakları gönderdi.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
F-22'lere Ortadoğu'da kritik görev! Bölgede risk artıyor
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Bölgedeki Rus uçaklarının artan güvensiz ve profesyonellik dışı davranışları karşısında ABD'nin çok yönlü desteği ve kapasitesinin bir parçası olarak CENTCOM'un görev bölgesinde ABD Hava Kuvvetleri, F-22 savaş uçakları konuşlandırdı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Kurilla, "Rus güçlerinin güvensiz ve profesyonelliğe sığmayan eylemleri, profesyonel bir hava kuvvetinden beklenen eylemler değil. Rusların, anlaşmalarla belirlenen uçuş bölgelerindeki çatışmayı önlemeye yönelik önlemleri sürekli olarak ihlal etmeleri, gerginlik ya da yanılgı riskini artırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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