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Dünya

ABD pandemileri önlemek istiyor: 667 milyon dolarlık katkı taahhüdü

ABD Hazine Bakanlığı, pandemileri önlemeyi, bunlara karşı hazırlıkları ve müdahaleyi desteklemeyi amaçlayan 'Pandemi Fonu'na 667 milyon dolara kadar katkı taahhüdünde bulundu.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 21:24 - Güncelleme:
ABD pandemileri önlemek istiyor: 667 milyon dolarlık katkı taahhüdü
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin, Kongre ödeneklerine ve fonların mevcudiyetine bağlı olarak, Pandemi Fonu'nu 2026'ya kadar desteklemek için 667 milyon dolarlık taahhütte bulunduğu kaydedildi.

Pandemi Fonu'nun en az 2 milyar dolar doğrudan finansman toplamayı hedeflediği belirtilen açıklamada, sürdürülebilir kaynak seferberliği planının geliştirilmesi için çalışıldığı aktarıldı.

DESTEK ÇAĞRISI

Açıklamada, ABD'nin mevcut tüm bağışçılara Pandemi Fonu'na verdikleri ilk destek taahhütlerini ikiye katlama, hükümetler, özel sektör, hayır kurumları ve sivil toplum dahil olmak üzere yeni ortaklara ise destek çağrısı yaptığı ifade edildi.

Öte yandan Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Almanya'nın Pandemi Fonu'na 54 milyon dolarlık katkı taahhüdünde bulunduğu bildirildi.

Pandemi Fonu, Kovid-19 salgının ardından düşük ve orta gelirli ülkelerde kritik pandemi önleme, hazırlık ve müdahale kapasitelerine yatırım amacıyla çok taraflı bir finansman mekanizması olarak Eylül 2022'de kurulmuştu.

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