ABD, PKK/YPG işgalindeki petrol ve doğal gaz tesislerini korumaya aldı!

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusu dün Irak ile Suriye arasındaki el-Velid sınır kapısından Haseke ilindeki Şeddadi üssüne askeri sevkiyat yaptı.

ABD güçleri, bugün, Deyrizor'daki Ömer petrol sahası ve Koniko doğal gaz tesisindeki üslerine Haseke üzerinden getirdiği 4 adet Sentinel radar sistemini konuşlandırdı.

ABD ordusu, bu üslerine ayrıca radar sistemlerine bağlı türü bilinmeyen 4 adet çok namlulu roketatar sistemi de sevk etti.

Kaynaklar, üslere konuşlanan radarların amacının, Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli terörist grupların saldırılarına karşılık vermek olduğunu belirtti.

ABD ordusu, 17 Temmuz'da 4 HIMARS hava savunma sistemi, yaklaşık 15 topçu bataryası, 5 zırhlı araç, 5 tank ve 45 mühimmat aracını Şeddadi üssünden naklederek Deyrizor'daki üslerinde konuşlandırmıştı.

- NEHİRLE İKİYE AYRILAN HAKİMİYET ALANI



Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ili, Fırat Nehri ile doğu ve batı yakalarına bölünüyor.

Nehrin doğu yakasında bulunan Suse, Keşme, Hüceyin, Tenek, Ömer ve Koniko petrol sahası hattında uluslararası koalisyonun başını çektiği ABD güçlerine ait üsler bulunuyor.

Fırat Nehri'nin diğer (batı) yakasında ABD üslerinin karşısında ise İran destekli gruplara ait noktalar var.

İran bağlantılı gruplar, Deiyroz'daki Ömer Petrol Sahası ve Koniko gaz tesisindeki üslerin yanı sıra, Haseke ilindeki Şeddadi üssü ile Irak sınırında bulunan Tanf bölgesindeki üsse saldırılar yapıyor. Saldırılarda İran'ın temin ettiği roketler ile Kamikaze tipi SİHA'lar kullanıyorlar.

Buna karşılık ABD savaş uçakları ve SİHA'ları genellikle Deyrizor'un Meyadin ile Elbukemal ilçesindeki İran destekli gruplara ait, askeri nokta, mühimmat deposu ile üslere hava harekatı düzenliyor.