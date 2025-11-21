İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,449
  • EURO
    48,9101
  • ALTIN
    5562.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD polisi bıçaklı saldırganı vurarak etkisizleştirdi
Dünya

ABD polisi bıçaklı saldırganı vurarak etkisizleştirdi

ABD'nin Missouri eyaletindeki St. Louis Lambert Uluslararası Havalimanı'nda bıçaklı saldırganın vurularak öldürüldüğü bildirildi.

AA21 Kasım 2025 Cuma 16:52 - Güncelleme:
ABD polisi bıçaklı saldırganı vurarak etkisizleştirdi
ABONE OL

St. Louis İlçe Polisi Sözcüsü Vera Clay, yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin rutin devriye sırasında havalimanındaki Terminal 1'de "olmaması gereken bölgede" bir kişi tespit ettiğini belirtti.

Clay, bölgeden ayrılması için yapılan uyarıya rağmen bu kişinin duruma müdahale eden kolluk kuvvetlerine bıçak savurduğunu bildirdi.

Saldırganın elektrikli şok tabancası kullanan kolluk kuvvetlerine karşı hamle yaptığını aktaran Clay, bir polisin silahını ateşleyerek saldırganı ölümcül şekilde yaraladığını kaydetti.

Vera Clay, yaralanan saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD basınındaki haberlerde olayın, terminalde "American Airlines" şirketinin bilet gişesi yakınında meydana geldiği aktarıldı.

St. Louis İlçe Polisi, olaya yönelik soruşturma başlattı.

Havalimanına gidiş-dönüş seferleri düzenleyen hafif raylı sistemin MetroLink T1 İstasyonu geçici olarak kapatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.