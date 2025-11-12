İSTANBUL 17°C / 11°C
12 Kasım 2025 Çarşamba
  Dünya
  ABD polisinden Gallant protestosuna sert müdahale
ABD polisinden Gallant protestosuna sert müdahale

ABD'nin New Jersey eyaletinde polis, eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın konuşmacı olduğu programa tepki gösteren Filistin yanlısı göstericilere sert müdahalede bulundu.

12 Kasım 2025 Çarşamba 13:45
Eyaletin Livingston kasabasında Filistin'e destek veren göstericiler, bir sinagogda söyleşi programına katılan Gallant'ı protesto etmek üzere bir araya geldi.

Filistin bayrağı taşıyan ve kefiye giyen göstericiler, programın düzenlendiği sinagog önünde toplanarak Gallant'ı Gazze'deki sivil ölümlerinden sorumlu tuttuklarını ifade eden sloganlar attı.

"Çocukları koruyun, Gallant'ı tutuklayın" ve "Gallant soykırımdan suçlu" gibi yazıların bulunduğu dövizler taşıyan ve "Özgür Filistin" sloganları atan göstericilerin yolu kapatması üzerine polis, kalabalığa müdahale etti.

Bazı göstericileri yere yatırarak kalabalığı dağıtan polis, birkaç kişiyi gözaltına aldı.

