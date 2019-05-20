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ABD Preble destroyerini Güney Çin Deniz'inde harekete geçirdi

ABD ordusundan yapılan açıklamada, ABD güdümlü füze avcısı Preble'in, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı Scarborough Shoal adasına yaklaştığını açıkladı.

  • star.com.tr
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Artan ABD-İran gerilimi nedeniyle dünyanın gözü bölgedeyken, ABD Çin'i kızdaracak yeni bir icraate imza attı.
 
ABD ile Çin arasında süren ticaret savaşı, askeri alandaki stratejik hamlelerle pekiştiriliyor.
 
Son olarak Çin teknoloji devi Huawei'yi kara listeye alan ABD, Preble destroyerini de Çin'in ABD'yi provokasyon yapmakla suçladığı Güney Çin Denizi'ne gönderdi.
 
Yedinci Filo sözcüsü Komutanı Clay Doss Reuters'e verdiği demeçte, "Aşırı teleplere itiraz ve uluslararası yasalar çerçevesinde deniz yolları güvenliğini sağlamak amacıyla Scarborough Shoal'a 12 deniz mili kadar yaklaşıldı.'' dedi.
 
Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerle, ABD ve bölgedeki müttefiklerinin donanlamalarının stratejik sularda engelsiz gezebildiği mesajı vermeye çalıştığı düşünülüyor.
 
ABD'nin uluslararası kamuoyuna sunduğu gerekçe, Çin'in bu sularda (adalarda) stratejik askeri noktalar kurma girişimlerini önelemek.
 
Öte yandan Çin ise ABD'yi Güney Çin Denizi'nde provokosyan yapmakla suçluyor. Pekin yönetimi ABD'yi daha önce de, Çin'e ait olduğunu idda ettiği adalardan uzak durması konusunda uyardı.
 
ÇİN DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA
 
Çin Dışişleri Bakanlığının bugünkü açıklamasında, Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) donanmasının, Huangyan Adası (Scarborough Shoal) yakınlarında bir Amerikan savaş gemisinin tespit edildiğini ve uzaklaştırıldığını açıkladı.
 
GÜNEY ÇİN DENİZİ SORUNU
 
Çin Halk Cumhruiyeti, stratejik sular olan Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamı üzerinde hak iddia ediyor. Bu nedenle ABD ve müttefiklerinin Güney Çin Denizi'ndeki adalara yakın hareketleri Çin'i harekete geçiriyor.
 
Ancak Vietnam, Filipinler, Brunei, Malezya, Endonezya ve Tayvan'ın bölge üzerinde hak iddiaları bulunuyor.
 
Bölgenin aynı zamanda 5,3 trilyon dolarlık ticaret yolu olması, ABD'yi bölgeye kayıtsız kalmamaya itiyor. 
 

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