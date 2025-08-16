ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail için hazırladığı "2024 İnsan Hakları Raporu"nda, Gazze'de soykırıma varan sivil katliamlarına, hastane, okul gibi yapıların kasıtlı hedef alınmasına ve abluka altına alınan Filistinlilerin aç ve susuz bırakılarak zorla göç ettirilmeye çalışılmasına değinilmedi.

SOYKIRIMA KARŞI "3 MAYMUN"

ABD'nin İsrail için hazırladığı "İnsan Hakları" raporunda, Gazze'deki katliamlar, sivillerin hedef alınması, aç ve susuz bırakma stratejisi, Batı Şeria'da Filistinlilere uygulanan zulümlerden bahsedilmedi.

Rapor, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ele alış biçimi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Özellikle Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuna vurgu yapılan raporda, İsrail'in katliam ve soykırımı "meşrulaştırılmaya" çalışıldı.

Raporda Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın işgalci askerlere yönelik saldırıları "acımasız" gibi ifadelerle verilirken, İsrail'in sivil katliamları "iddialar" üzerinden gösterilerek felaketin boyutu küçültülmeye çalışıldı.

GAZZE YERLE BİR OLDU, ABD KULAK TIKADI

Raporda, soykırımcı İsrail'in Gazze'de hedef ayrımı gözetmeden hastane, okul üniversite gibi kamusal alanları hedef almasından bahsedilmedi.

Ayrıca Gazze'de yaşayan Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi, aç ve susuz bırakılması, abluka altına alınması da raporda yeterince vurgulanmadı.

Sonuç olarak ABD'nin İsrail için hazırladığı "insan hakları raporu" insan hakları ihlallerine, soykırıma varan sivil katliamlarına, Filistinlilerin açlıktan ölmelerine ve yaralı sivillerin yeterli tıbbı yardımı alamamasına değinmeyerek tarafsızlık ilkesini yok saydı.