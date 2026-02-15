İSTANBUL 23°C / 13°C
Dünya

ABD resmen bölgeden çekildi! Şeddadi Üssü Suriye'ye geçti

Suriye ordusu, Haseke iline bağlı Şeddadi kırsalında bulunan Şeddadi Askeri Hava Üssü'nü ABD ile yapılan koordinasyonun ardından teslim aldı.

AA15 Şubat 2026 Pazar 13:32 - Güncelleme:
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim İdaresinden ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, ABD'nin çekildiği askeri üssün, sahadaki koordinasyon süreci kapsamında devralındığı bildirildi.

Suriye ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyonlarla geniş bir bölgeyi terör örgütü YPG'den kurtarmıştı. ABD'nin stratejik önem atfettiği Şeddadi Hava Üssü de hükümet güçlerinin YPG'den kurtardığı Haseke kırsalındaki bölgeler arasında yer alıyordu.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, daha önce Şeddadi Hava Üssü'nde hava kuvvetleri ile ABD askeri kargo uçaklarının hareketliliğini görüntülemişti.

- Şeddadi Hava Üssü

ABD, Şeddadi bölgesinde 2015'ten itibaren terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında askeri varlık oluşturdu.

Bölgedeki hava üssü; lojistik destek, eğitim ve operasyon koordinasyonu amacıyla ABD güçleri ile terör örgütü YPG tarafından kullanıldı.

  • Suriye ordusu
  • Haseke iline
  • Şeddadi hava üssü

