İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2020 Salı / 6 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4011
  • EURO
    8,7586
  • ALTIN
    457.667
  • BIST100
    1092.16
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD resmi olarak kabul edebilir... ''Soykırım'' olarak nitelemek için değerlendirme sürüyor
Dünya

ABD resmi olarak kabul edebilir... ''Soykırım'' olarak nitelemek için değerlendirme sürüyor

İddiaya göre ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerine yönelik zorba tutumunu, resmi şekilde 'soykırım' olarak nitelemeyi değerlendiriyor.

AA25 Ağustos 2020 Salı 21:52 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 21:53
ABONE OL

ABD merkezli haber sitesi Politico'nun, adının açıklanmasını istemeyen iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman azınlığa yönelik politikasının resmi şekilde "soykırım" olarak nitelendirilmesi için değerlendirmelerde bulunuyor.

Yönetim içindeki tartışmaların henüz "erken aşamalarda" olduğu aktarılırken ABD Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlıkları ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinde çalışma ekipleri konuyla ilgileniyor.

ABD'li yetkilerinin "soykırım" terimi üzerinde anlaşmaya varmaması durumunda, Çin'in eylemlerinin "insanlığa karşı suç" ya da "etnik temizlik" olarak nitelendirilmesi de seçenekler arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili Politico'ya açıklamada bulunan bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "soykırım" terimi konusunda yorum yapmaktan kaçınırken, "Çin'in, Sincan'daki insan hakları ihlallerini durdurması için çalışıyoruz ve çeşitli önlemler konusunda değerlendirmelerde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot ise yaptığı açıklamada, "Çin'in eylemleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir etnik azınlığa yönelik en büyük baskıdır. Daha önceki yönetim ve dünya liderleri boş söylemden ibaret olan konuşmalar yaparken, Trump bu konuda cesur adımlar attı." demekle yetindi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.