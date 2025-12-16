İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7099
  • EURO
    50,2198
  • ALTIN
    5915.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD resti çekti: Ayrımcılık sürerse AB'ye misilleme gelebilir
Dünya

ABD resti çekti: Ayrımcılık sürerse AB'ye misilleme gelebilir

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Avrupa Birliği'nin ABD'li hizmet sağlayıcılarına yönelik uygulamalarını “ayrımcı ve makul olmayan” olarak nitelendirdi. Washington, bu yaklaşım sürerse AB ve üye ülkelere karşılık verileceğini açıkladı.

AA16 Aralık 2025 Salı 22:11 - Güncelleme:
ABD resti çekti: Ayrımcılık sürerse AB'ye misilleme gelebilir
ABONE OL

USTR'nin X sosyal medya hesabından konuya dair paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, AB ve bazı AB üye ülkelerinin, ABD'li hizmet sağlayıcılarına karşı "ayrımcı ve taciz edici" nitelikteki dava, vergi, para cezaları ve düzenlemeleri uygulamaya devam ettiği belirtildi.

ABD'li şirketlerin ise AB vatandaşlarına ve önemli ölçüde ücretsiz hizmet sağladığına, AB şirketlerine de güvenilir kurumsal hizmetler sunduğuna değinilen paylaşımda, Avrupa'da milyonlarca istihdamı ve 100 milyar dolardan fazla doğrudan yatırımı desteklediği vurgulandı.

Paylaşımda, ABD'nin bu konularda yıllardır AB'ye endişelerini dile getirmesine rağmen anlamlı bir karşılık alamadığı öne sürülerek, "Buna karşın, AB hizmet sağlayıcıları onlarca yıldır ABD'de serbestçe faaliyet göstererek, eşit şartlarda pazarımıza ve tüketicilerimize erişimden yararlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bugüne kadar bu pazar erişiminden yararlanan en büyük AB şirketlerine örnek verilen paylaşımda, söz konusu şirketler, Accenture, Amadeus, Capgemini, DHL, Mistral, Publicis, SAP, Siemens ve Spotify olarak sıralandı.

Paylaşımda, "AB ve AB üyeleri ayrımcı yöntemlerle ABD'li hizmet sağlayıcılarının rekabet gücünü kısıtlamaya, sınırlamaya ve engellemeye devam etmekte ısrar ederse, ABD'nin bu makul olmayan önlemlere karşı elindeki tüm araçları kullanmaya başlamak dışında bir seçeneği olmayacak. Karşılık önlemlerinin alınması gerektiği durumlarda, ABD yasaları, diğer önlemlerin yanı sıra, yabancı hizmetlere ücret veya kısıtlamalar getirilmesine izin vermektedir. ABD, bu alanda AB tarzı bir strateji izleyen diğer ülkelere de benzer bir yaklaşım sergileyecektir." ifadelerine yer verildi.

  • abd vergi
  • dijital hizmet vergisi

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.