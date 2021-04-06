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Dünya

ABD Roosevelt uçak gemisini Çin sularına yolladı

ABD Donanması'na ait Theodore Roosevelt uçak gemisi Güney Çin Denizi'ne girdi.

Star.com.tr06 Nisan 2021 Salı 18:16 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 18:16
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ABD Donanması'na ait Theodore Roosevelt uçak gemisi ve beraberindeki 4 gemi Güney Çin Denizi'ne girdi.

Donanma tarafından yapılan açıklamaya göre, Theodore Roosevelt uçak gemisinin rutin operasyonlar gerçekleştirmek için 4 Nisan'da Güney Çin Denizi'ne girdiği belirtildi.

ABD Donanması, Theodore Roosevelt Uçak gemisinin Güney Çin Denizi açıklarında Tayvan ile Çin arasındaki stratejik olarak hayati önem taşıyan bölgeye konuşlandırıldığı.

Theodore Roosevelt uçak gemisi ABD'nin Tayvan ile yaptığı tatbikatla beraber 2021'de Güney Çin Denizi'ne ikinci kez girdi.

Theodore Roosevelt'in de içinde bulunduğu grubun kaptanı Tuğamiral Doug Verissimo, "Müttefiklerimize ve ortaklarımıza denizlerde özgür oldukları konusunda güvence vermek için Güney Çin Denizi'ne geri dönmek harika," dedi.

Verissimo, "Avustralya, Hindistan, Japonya, Malezya ve Güney Kore'den müttefiklerimizle birlikte çalışarak Hint-Pasifik bölgesinde deniz yasalarına bağlılığımızı gösterdik. Dünyanın en önemli bölgelerinden birinde kolektif güvenlik ve istikrar vizyonumuzu benimseyen herkesle birlikte yelken açmaya devam etmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Star.com.tr

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