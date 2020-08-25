ABD, Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlenmiş olma ihtimalinden endişeli

AA 25 Ağustos 2020 Salı 20:40 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 20:40

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki ön raporu endişeyle takip ettiklerini ve bunun kanıtlanması halinde olayla ilgili kapsamlı soruşturma talep edeceklerini açıkladı.

Bakan Pompeo, Sibirya'da bulunduğu sırada, zehirlendiği bildirilen Rus muhalif Navalnıy'la ilgili yazılı açıklama yaptı.

Pompeo, açıklamasında, "ABD, Alman tıp uzmanlarının Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki ön raporunun ardından derin endişe duymaktadır. Eğer bu raporların doğruluğu kanıtlanırsa ABD, AB'nin kapsamlı soruşturma çağrısına katılacak ve bu eylemi destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'li Bakan, Navalnıy'ın ailesinin ve Rus halkının kapsamlı ve şeffaf bir soruşturmayı hak ettiğini de kaydederek, sorumluların cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus makamlarının gecikmeden Navalnıy'ın zehirlenmesi hakkında bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatması gerektiğini açıklamıştı.