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Dünya

ABD-Rusya görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı

ABD, WSJ muhabirinin serbest kalması için Rusya ile görüştüklerini açıkladı.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 10:00 - Güncelleme:
ABD-Rusya görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'da tutuklu Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in serbest kalması için Rusya ile temas halinde olduklarını belirtti.

Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, dün Gerşkoviç'in tutukluluğunun 100. gününün dolduğunu belirtti.

Dava süreci hakkında Gerşkoviç'in ailesinin avukatlarından bilgi aldığını söyleyen Sullivan, Kremlin'in muhtemel bir tutuklu takası olabileceği ancak bu müzakerelerin kamuoyunun gözünden uzak yürütülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını teyit etti.

Sullivan, "Kimseyi boş yere umutlandırmak istemem. Kremlin'in açıklamaları doğru. Yürütülen müzakereler var. Ancak bu görüşmelerden henüz çözüme giden net bir yol çıkmadı." ifadelerini kulandı.

Moskova'nın Lefortovo Bölge Mahkemesi, geçen ay Gerşkoviç'in tutukluluk süresinin 30 Ağustos'a kadar uzatılmasına karar vermişti.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Gerşkoviç ise tutukluluğunun uzatılması kararına itiraz etmişti.

Gerşkoviç, casusluktan suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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