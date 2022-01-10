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Dünya

ABD, Rusya ile Ukrayna hakkında yaptıkları görüşmeyi ''samimi ve açık sözlü'' olarak nitelendirdi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya ile Ukrayna konusunda yaptıkları görüşmelerin 'samimi ve açık sözlü' olduğunu belirtti.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 22:43 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 22:44
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Sherman, Cenevre'de Rus Mevkidaşı Sergey Ryabkov ile gerçekleştirdiği yaklaşık 7 saatlik görüşmenin ardından telekonferans üzerinden gazetecileri bilgilendirdi.

Görüşmelerin "samimi ve açık sözlü" bir şekilde geçtiğini vurgulayan Sherman, Rusya'nın diplomasi konusunda ciddi olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu vurguladı.

- Rusya, ABD'ye Ukrayna'yı işgal niyetleri olmadığını söyledi

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki gerginliği azaltma konusunda bir işaret verip vermediğinin sorulması üzerine Sherman, "Bu sorunun cevabını bildiğimizi sanmıyoruz. Rusya'nın gerginliği azaltmanın ve tansiyonu düşürmenin en iyi yolunun diplomasi olduğunu anlayıp anlamadığını zamanla göreceğiz." ifadesini kullandı.

Sherman, ABD'nin Rusya'yı gerginliği azaltması konusunda uyardığını belirterek "Rusya, Ukrayna'yı işgal gelme amaçları olmadığını bunun sadece talim olduğunu söyledi. Böyle bir niyetleri olmadığın ancak gerginliği azaltarak ve askerlerini kışlalarına geri göndererek kanıtlayabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Sherman'ın görüşmelerde Ukrayna konusundaki anlaşmazlıkların azaltıldığına ya da ciddi bir ilerleme kaydedildiğine ilişkin sinyal vermemesi dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün katıldığı bir televizyon yayınında, "Ukrayna'nın başına silah dayandığı bir ortamda bu görüşmelerden büyük bir ilerleme bekleyemeyiz." yorumunda bulunmuştu.

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