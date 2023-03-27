İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2023 Pazartesi / 6 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0904
  • EURO
    20,6172
  • ALTIN
    1199.33
  • BIST100
    4997.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD: Rusya'nın Belarus'a nükleer füze yerleştirme planını yakından takip ediyoruz
Dünya

ABD: Rusya'nın Belarus'a nükleer füze yerleştirme planını yakından takip ediyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararına ilişkin, 'Gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz ve hala nükleer caydırıcılıkla ilgili stratejik duruşumuzu değiştirmemize neden olacak bir şey görmedik.' dedi.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 20:43 - Güncelleme:
ABD: Rusya'nın Belarus'a nükleer füze yerleştirme planını yakından takip ediyoruz
ABONE OL

Kirby, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'de siyasi krize yol açan "yargı reformu" planı nedeniyle yaşanan gelişmelerden "derin endişe" duyduklarını belirten Kirby, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve tarafları uzlaşıya çağırdıklarını aktardı.

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı "çok açık sözlü" olarak endişelerini dile getirdiğini ve demokratik sistemdeki temel bir değişikliğin uzlaşı temelli yapılması gerektiği yönündeki görüşünü paylaştığını dile getirdi.

Koordinatör Kirby, Biden'ın İsrail'de bir iç savaş çıkacağına yönelik bir endişe taşımadığını söyledi.

Rusya ile İran'ın siber savaş alanında işbirliği geliştirmeyi planladıklarına dair haberlere ilişkin bir soruya Kirby, bu haberlerin endişe verici olduğu yanıtını verdi.

Kirby, iki ülke arasında son dönemde derinleşen savunma işbirliklerine dikkati çekerek, siber işbirliği konusundaki gelişmeleri de inceleyeceklerini belirtti.

Koordinatör Kirby, ABD'nin Suriye'deki tesislerine İran destekli milis gruplarca düzenlenen saldırılara ilişkin ise son 36 saatte herhangi bir saldırı olmadığını kaydetti.

ABD'nin Suriye'deki varlığında bir değişiklik olmadığını söyleyen Kirby, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

Putin'in Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararına ilişkin Kirby, bu hususta Moskova'nın kitle imha silahları veya nükleer silah kullanmaya karar verdiğine dair bir işaret görmediklerini belirterek, "Gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz ve hala nükleer caydırıcılıkla ilgili stratejik duruşumuzu değiştirmemize neden olacak bir şey görmedik." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.