ABD, Rusya'yı Husilere yönelik saldırılarla ilgili bilgilendirdi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, dün Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda konuştu.

Rubio, Yemen'de İran destekli Husilere yönelik hava operasyonları konusunda Lavrov'u bilgilendirerek Kızıldeniz'de ABD gemilerine saldırıların "tolere edilmeyeceğini" belirtti.

Suudi Arabistan'daki son toplantının ardından atılacak adımları da görüşen Rubio ve Lavrov, Washington ile Moskova arasındaki iletişimi yeniden kurma çabalarını sürdürme konusunda anlaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Yemen'e düzenlenen saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetmiş, en az 23 kişi yaralanmıştı.