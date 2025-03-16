İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2025 Pazar / 17 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Rusya'yı Husilere yönelik saldırılarla ilgili bilgilendirdi
Dünya

ABD, Rusya'yı Husilere yönelik saldırılarla ilgili bilgilendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u, Washington'ın Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırıları konusunda bilgilendirdi.

AA16 Mart 2025 Pazar 10:42 - Güncelleme:
ABD, Rusya'yı Husilere yönelik saldırılarla ilgili bilgilendirdi
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, dün Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda konuştu.

Rubio, Yemen'de İran destekli Husilere yönelik hava operasyonları konusunda Lavrov'u bilgilendirerek Kızıldeniz'de ABD gemilerine saldırıların "tolere edilmeyeceğini" belirtti.

Suudi Arabistan'daki son toplantının ardından atılacak adımları da görüşen Rubio ve Lavrov, Washington ile Moskova arasındaki iletişimi yeniden kurma çabalarını sürdürme konusunda anlaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Yemen'e düzenlenen saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetmiş, en az 23 kişi yaralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.