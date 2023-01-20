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Dünya

ABD: Rusya'yı Ukrayna'dan bu yıl çıkarmak zor

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya'yı bu yıl Ukrayna'dan askeri olarak çıkarmanın çok zor olduğunu söyledi.

AA20 Ocak 2023 Cuma 20:18 - Güncelleme:
ABD: Rusya'yı Ukrayna'dan bu yıl çıkarmak zor
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Orgeneral Milley, Almanya'da ABD'ye ait Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen ve Ukrayna'ya desteğin ele alındığı Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Orgeneral Milley, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın oldukça zorlu geçtiğini, çok uzun bir cephede ve geniş bir alanda yapıldığını, Ukrayna topraklarında hala çok sayıda Rusya kuvveti bulunduğunu ifade etti.

Milley, "Askeri açıdan baktığımızda bu yıl Rusya'nın işgal ettiği alandan Rus güçlerini askeri olarak çıkarmanın çok zor olduğu görüşümü koruyorum. Bunun zor olması imkansız olduğu anlamına gelmiyor. Bence olabilecek şey cephenin istikrarlı şekilde savunulması. Bu mümkün ve askeri ekipmanın teslim edilmesine, bunlarla ilgili eğitimin verilmesine bağlı." dedi.

Ukrayna ordusunun taarruz ederek bazı bölgeleri Rusya'dan almalarını mümkün gördüğünü belirten Milley, Rusya'nın bu savaşta çok büyük kayıplar verdiğini dile getirdi.

- Her iki tarafta ciddi kayıplar var

Milley, her iki tarafın kayıplarıyla ilgili soruyu yanıtlarken şunları kaydetti:

"Savaşlarda kayıpların sayıları her zaman şüphelidir. Rusya'nın kayıplarını geçen sefer söylediğimde 100 binin üzerinde olarak ifade etmiştim. Şu anda bunun çok üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Rusya çok ciddi kayıplar veriyor. Buna düzenli ordusunun yanı sıra Wagner gibi paralı asker grupları ve diğer güçler dahil."

Rusya'nın 250 bin kişiyi askere alarak insan gücünü takviye edeceğini dile getiren Milley, Ukrayna'nın da siviller dahil olmak üzere çok ciddi kayıplar verdiğini söyledi.

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