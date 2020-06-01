ABD sarsılıyor: 'Trump sığınağa götürüldü' iddiası

01 Haziran 2020 Pazartesi 08:06 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 08:12

ABD’nin Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler altıncı gününde.

Çok sayıda eyalette güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanırken, protestolar geçtiğimiz cuma günü Beyaz Saray çevresine de sıçramıştı.

Protestocuların Beyaz Saray önündeki demir barikatları yıktıkları anlara ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Amerikan CNN televizyonunun, bir Beyaz Saray yetkilisi ve güvenlik gücünden bir kayanağa dayandırdığı haberine göre, Trump o anlarda sığınağa götürüldü.

Trump’ın yanında eşi Melania ile küçük oğlu Barron’un da olduğu ile sürülürken, Trump'ların Beyaz Saray’ın altındaki sığınakta 1 saat kaldığı iddia edildi.

ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden bu iddiayı yalanladı.

POLİS MÜDAHALEDE BULUNDU

Öte yandan, Beyaz Saray önündeki protestolara polisten müdahale geldi.

Beyaz Saray’ın önündeki Lafayatte Park’ta ilk kez cuma günü toplanmaya başlayan protestoculara o günden bu yana müdahale etmeyen polis, göstericlerin sayısının arttığının gözlemlendiği TSİ 05.00 sıralarında, kalabalığa ses bombası ve gözyaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Başkent Washington’da TSİ 06.00’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

TRUMP, TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİ



ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı ANTIFA grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurdu.

- ANTIFA'NIN KÖKENİ NAZİ ALMANYASINA KADAR DAYANIYOR

Kamuya açık kaynaklarda, "Anti-faşizm" kelimesinin kısaltılmışı olarak kullanılan ve Almanya’da yükselen Nazizme karşı ortaya çıkan aşırı sol grup ANTIFA hareketinin kökeni Avrupa’da 1930’lara dayanıyor.

Amerika’da 1980’lerden sonra ortaya çıkan ANTIFA grubu, politik reform ve uzlaşıdan ziyade siyasi hedeflerine doğrudan eylemler yaparak ulaşma yolunu seçen aşırıcılar olarak biliniyor.

Faşizme ve ırkçılığa karşı, özellikle toplumsal olay ve protestolarda kendini gösteren bu gruplar, karşı tarafı yıldırma, fiziksel şiddet eylemleri ve mala zarar verme gibi protesto taktikleri kullanmasıyla öne çıkıyor.

ANTIFA üyelerinin, Suriye’deki terör yapılanması YPG/PKK unsurları ile iş birliği yaptığı ve onların kamplarında eğitim aldıkları şeklinde haberler geçmişte basına yansımıştı.