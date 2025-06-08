ABD'de Donald Trump yönetimi, Los Angeles'ta sınır muhafızlarının protesto edildiği gösterilerin büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızların gönderileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sınır Sorumlusu Tom Homan, Los Angeles'ta ikinci gününde de süren protestolara artık Ulusal Muhafızların da müdahale edeceğini duyurdu.

Homan, Fox News kanalında yaptığı açıklamada, kentte güvenliği sağlamak için bu gece yeni bir adım atma talimatı verdiklerini bildirdi.

Los Angeles'ta geçen hafta düzensiz göçmenlere yönelik baskınları protesto eden kişiler ile polis arasında süren çatışmaların büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızları göndereceklerini söyleyen Homan, kentte güvenliği kesin şekilde sağlayacaklarını vurguladı.

- BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı yazılı açıklamada, California yetkililerinin "vatandaşları koruma sorumluluklarını tamamen terk ettiklerini" belirtti.

Trump'ın 2 bin Ulusal Muhafızı protestolara müdahale için yetkilendirdiğini kaydeden Leavitt, "Trump yönetimi, özellikle görevlerini yapmaya çalışan kolluk görevlilerine yönelik şiddet olmak üzere, suç davranışlarına ve şiddete karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktadır." ifadesini kullandı.

- ABD SAVUNMA BAKANI HEGSETH'TEN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ve federal kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içerikli saldırıların, suç işlemiş yasa dışı göçmenlerin ülkeden sınır dışı edilmesini engellemek amacıyla yapıldığını savundu.

Bu durumu ciddi ulusal güvenlik tehlikesi olarak nitelendiren Hegseth, federal kurumlara ve kolluk kuvvetleri personeline yönelik şiddet ve yıkımın asla tolere edilmeyeceğini vurguladı.

Hegseth, California eyaletinin güneyindeki Camp Pendleton üssünde konuşlu aktif görevdeki deniz piyadelerinin yüksek alarm seviyesinde olduklarını, şiddet olaylarının devam etmesi halinde görevlendirilebileceklerini kaydetti.

- CALİFORNİA VALİSİ NEWSOM, TRUMP YÖNETİMİNİN KARARINI ELEŞTİRDİ

California Valisi Gavin Newsom da X hesabındaki paylaşımında Trump'ın Los Angeles'taki sınır protestosuna müdahale edilmesi için 2 bin Ulusal Muhafız gönderme kararını eleştirdi.

Vali Newsom, Trump yönetiminin bu adımı, güvenlik eksikliği nedeniyle değil "gösteri" oluşturma amacıyla attığını savundu.

Newsom, paylaşımında "Onlara istediklerini vermeyin. Şiddete asla başvurmayın. Barışçıl şekilde sesinizi duyurun." ifadelerini kullandı.

Kentte dün başlayan protestoların zaman zaman polis ile göstericiler arasında çatışmalara dönüştüğü bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller ise protestoları "ABD'ye karşı isyan" olarak nitelendirmiş ve olaylara müdahale edeceklerini belirtmişti.

Los Angeles'ta yüzlerce gösterici, kentin çeşitli bölgelerinde düzensiz göçmenlere karşı operasyonlar düzenleyen Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerine karşı protesto başlatmıştı.