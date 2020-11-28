star.com.tr 28 Kasım 2020 Cumartesi 12:43 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 12:48

Kasım ayının başlarında, Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller, 15 Ocak'a kadar Afganistan ve Irak'taki ABD askeri sayısını her ülkede 2.500'e düşürme planlarını duyurmuştu.



Pentagon'un belirlediği tarih yaklaşırken, Nimitz uçak gemisi ve diğer bazı savaş gemileri, çekilmeyi desteklemek için Basra Körfezi'ne gidiyor.

ABD'nin bölgeye gemilerini gönderme kararıyla, 'İran nükleer programının babası' olarak anılan fizikçi Mohsin Fakrizade'nin suikasta kurban gitmesinin birbirini izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

CNN International'ın, ismi açıklanmayan bir ABD savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre, gemilerin gönderilme kararı, Fakhrizadeh'in öldürülmesiyle ilgili rapordan önce kararlaştırıldı. Yetkiliye göre yine de, çekilme öncesi suikast Tahran'a bir mesaj görevi gördü.

İran Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Araştırma ve Yenilik Merkezi başkanı Fakrizade'in öldürüldüğünü duyurdu. Cumartesi günü erken saatlerde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer fizikçinin öldürülmesinde İsrail'in parmağı olduğunu söyledi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Majid Takht Ravanchi ise, ABD ve İsrail'i "maceracı" adımlara karşı uyardı.

Ayrıca Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülkeden kalan tüm güçleri Mayıs ayına kadar getirmeyi beklediğini söyledi.

star.com.tr