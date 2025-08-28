İSTANBUL 29°C / 21°C
Dünya

ABD savaş gemileri Pasifik'te konuşlandı... Bölgede gerilim tırmanıyor

ABD'nin, Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu'na, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele kapsamında 8 savaş gemisi gönderdiği belirtildi.

28 Ağustos 2025 Perşembe 10:04
ABD savaş gemileri Pasifik'te konuşlandı... Bölgede gerilim tırmanıyor
Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığından ismi paylaşılmayan yetkililer, "Latin Amerika'da uyuşturucuyla mücadele operasyonunun" bir parçası olarak bölgeye savaş gemileri gönderildiğini ifade etti.

Yetkililer, ABD Donanması'nın, bu gemileri Orta ve Güney Amerika ülkelerine yakın Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu sularına konuşlandıracağını aktardı.

Maduro'dan ABD'ye savaş gemisi resti

Gönderilen gemiler arasında üç destroyer, iki havuzlu çıkarma gemisi, bir amfibi hücum gemisi, bir "hızlı savaş gemisi" ve bir kıyı savaş gemisi (LCS) yer aldığını kaydeden yetkililer, bu gemilerden USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı destroyerlerin, Venezuela kıyısına "çok yakın olmadığını" savundu.

Yetkililer, gemilerin henüz konuşlanacakları bölgeye varıp varmadığına ilişkin detay vermedi ancak mürettebatta uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alma işini yapacak yetkililerin de yer aldığını kaydetti.

KARAYİPLER'DE ABD'YE AİT 3 SAVAŞ GEMİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Savaş çıkaracak adım!

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi, Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararına ilişkin, "Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Maduro, kendisinin tutuklanması için ABD'nin hakkında bilgi verene ödül miktarını artırmasının ardından 4,5 milyonu aşkın milis gücünün ülke genelinde konuşlandırılacağını duyurmuştu.

Maduro'nun çağrısıyla harekete geçtiler
