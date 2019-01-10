11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4409
  • 6,2708
  • 225.89
  • 91.217
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD savaş gemisi gönderdi, Çin “gemi katili balistik füzelerini” alarma geçirdi

ABD’nin Çin'in yapay adalarının kara sularına savaş gemisi göndermesinin ardından harekete geçen Çin, DF-26 balistik füzelerini alarma geçirdiğini duyurdu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’nin Çin'in yapay adalarının kara sularına savaş gemisi göndermesinin ardından harekete geçen Çin, DF-26 gemi katili balistik füzelerini (ASBM) alarma geçirdiğini duyurdu. Füzelerin menzili 4500 km olarak açıklandı.
 
Çin'in orta ve büyük gemileri hedef alan yeni nesil orta menzilli balistik füzesi olan DF-26, hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıkları taşıyabiliyor.
 
Çin Merkez Televizyonu (CCTV), DF-26’nın Çin’in kuzeybatı platosu ve çöl alanlarında faaliyet gösteren Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Roket Gücü altındaki bir tugaya bağlı olduğunu bildirdi.
 
İlk defa PLA’nın hizmetine girdiğinde görüntülenen füzeler, basına servis edilen yeni görüntüyle uzun bir aradan sonra tekrar gün yüzüne çıkmış oldu.
 
Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD donanmasına ait savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ne girmesine tepki göstererek Vaşington yönetimini bölgede provokasyona son vermeye çağırmış, ABD gemisini uyarmak için uçak ve savaş gemileri gönderdiğini ve ABD’ye sağlam bir cevap verileceğini belirtmişti.
 
Uzmanlar, DF-26'nın Çin'in topraklarını koruma yeteneğine sahip olduğunu belirtiyor. Çin'in daha iç bölgelerinden atış yapılsa bile, DF-26'nın Güney Çin Denizi'ni kapsayacak kadar geniş bir ulaşabileceğini, 4 bin 500 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiğini, ABD'nin Batı Pasifik’te bulunan Guam Adası’ndaki deniz üsleri de dahil olmak üzere hedefleri başarıyla vurabileceğini belirtiyorlar.

Mekke´yi hamam böcekleri ve çekirgeler bastı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Trump Suriye'de yeniden harekete geçmek istiyor'

'Trump Suriye'de yeniden harekete geçmek istiyor'

Macron hakkında sert sözler: Onunla savaşmak zorundayım

Macron hakkında sert sözler: Onunla savaşmak zorundayım

S-400'lerin atış denemesi başarıyla gerçekleştirildi

S-400'lerin atış denemesi başarıyla gerçekleştirildi

'Kaşıkçı cinayeti uluslararası bir soruşturmaya konu olmalıdır'

'Kaşıkçı cinayeti uluslararası bir soruşturmaya konu olmalıdır'

İran ABD'ye rest çekti: Uymayacağız

İran ABD'ye rest çekti: Uymayacağız

Yalnız kalan PKK/YPG hendek politikasına geri döndü

Yalnız kalan PKK/YPG hendek politikasına geri döndü

Karar alındı: 3 gün süresi var

Karar alındı: 3 gün süresi var

5 bin kişiyi işten çıkaracak

5 bin kişiyi işten çıkaracak
 

POPÜLER HABERLER

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA