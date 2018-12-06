Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD savaş uçakları, Ukrayna semalarında olağan dışı uçuşlar gerçekleştiriyor

Amerikan ordusu, savaş uçaklarının Ukrayna semalarında olağan dışı uçuşlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ABD doğrudan müdahil oldu.
 
Amerikan ordusu, savaş uçaklarının olağan dışı olarak Ukrayna semalarında uçtuğunu duyurdu.
 
Pentagon, uçuşun zamanlamasının Kiev yönetimine desteği bir kez daha göstermek olduğunu bildiriyor.
 
Rus donanması, Karadeniz'den Azak Denizi'ne giden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıp durdurmuş ve askerleri hapse atmıştı.
 
Olay üzerine Ukrayna sıkı yönetim ilan etti, son günlerde peş peşe askeri tatbikatlar düzenliyor. Rusya ise, 2014'te ilhak ettiği Kırım'a S-400 füzeleri yerleştirmiş durumda.

(Milliyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl´den muhteşem türkü performansı

İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl´den muhteşem türkü performansı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA