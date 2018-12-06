ABD savaş uçakları, Ukrayna semalarında olağan dışı uçuşlar gerçekleştiriyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ABD doğrudan müdahil oldu.

Amerikan ordusu, savaş uçaklarının olağan dışı olarak Ukrayna semalarında uçtuğunu duyurdu.

Pentagon, uçuşun zamanlamasının Kiev yönetimine desteği bir kez daha göstermek olduğunu bildiriyor.

Rus donanması, Karadeniz'den Azak Denizi'ne giden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıp durdurmuş ve askerleri hapse atmıştı.

Olay üzerine Ukrayna sıkı yönetim ilan etti, son günlerde peş peşe askeri tatbikatlar düzenliyor. Rusya ise, 2014'te ilhak ettiği Kırım'a S-400 füzeleri yerleştirmiş durumda.

(Milliyet)