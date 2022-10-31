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Dünya

''ABD savaş uçaklarının hava sahası ihlali'' iddialarına KKTC'den açıklama

KKTC Dışişleri Bakanlığı 'ABD savaş uçaklarının hava sahası ihlali' iddialarını yalanladı.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 10:13 - Güncelleme:
''ABD savaş uçaklarının hava sahası ihlali'' iddialarına KKTC'den açıklama
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Rum basınında yer alan ABD savaş uçaklarının KKTC hava sahasını ihlal ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde basında yer alan, KKTC hava sahasının ABD'ye ait savaş uçaklarınca ihlal edildiği yönündeki Rum kaynaklı haberlerin asılsız olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Askeri bir konuda gerçek dışı haber yaparak Rum kaynakların anlamsız bir gerginlik yaratmaya çalıştığı açıktır. Ülkemiz hava sahası çevresinde gerçekleşen her türlü faaliyet, ilgili kurumlarımızca sürekli olarak, yakından takip edilmektedir. Söz konusu savaş uçaklarının faaliyetleri esnasında KKTC hava sahasını ihlal etmeden geri dönüş yaptıkları gözlemlenmiştir."

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde gerçekleşen tatbikat esnasında oluşabilecek senaryoların önceden değerlendirilerek gerekli tertibatın alındığına işaret edilen açıklamada, "Bu bağlamda vurgulamak isteriz ki KKTC halkının güvenliği her zaman için başta Anavatan Türkiye'miz olmak üzere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın mutlak güvencesi altındadır." ifadesi kullanıldı.

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • KKTC
  • ABD savaş uçakları

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