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Dünya

ABD savaşa çanak tutuyor! Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri destek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Ukrayna'nın savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik 400 milyon dolarlık askeri yardımın sağlanacağı belirtildi.

DHA22 Ekim 2024 Salı 09:56 - Güncelleme:
ABD savaşa çanak tutuyor! Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri destek
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi ziyarette bulunan ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile bir araya geldi. Zelenski görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşme sırasında Ukrayna'nın hava savunma kabiliyetleri, kış dönemi hazırlıkları ve Rus askeri hedeflerine karşı uzun menzilli silah kullanımının yaygınlaştırılması gibi kritik savunma önceliklerini ele aldık. Ayrıca, insansız hava araçları, seyir füzeleri, topçu mermileri ve hava savunma sistemlerinin üretiminin arttırılmasına yönelik çabalara odaklandık" dedi.

Bakan Austin, ABD'nin Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını ifade etti.

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