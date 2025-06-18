ABD Başkanı Trump, İsrail-İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

İran'ın başı dertte, İran müzakere etmeliydi ama geç değil.

İran tamamen savunmasız.

İran elini uzattı, çok geç olduğunu söyledim. Beyaz Saray'a gelmek istediler

İran'ın hava savunması yok. Kayıtsız şartsız teslimiyet artık yeter demektir.

(ABD SAVAŞA DAHİL OLACAK MI) Yapabilirim de, yapmayabilirim de. Ne yapmak istediğimi kimse bilmiyor. Ama şunu söyleyebilirim, İran'ın çok fazla sorunu var ve müzakere etmek istiyor

İran nükleerini havaya uçururuz.

Haftaya büyük şeyler olabilir. Ne olacağını göreceğiz, hiçbir şey bitmiş değil