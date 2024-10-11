ABD Savunma Bakanı Austin ve NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'ya destek vurgusu yaptı

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklama göre, Austin, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Austin, ABD'nin NATO ve yaklaşan NATO Savunma Bakanları toplantısındaki önceliklerini ele aldı.

Austin, NATO'nun caydırıcılık ve savunma çabalarının güçlendirilmeye devam edilmesi, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve transatlantik savunma sanayi temelinin güçlendirilmesi konularına değindi.

İkili, NATO'nun Ukrayna'yı destekleme çabalarının, Ukrayna'nın "gelecekteki NATO üyeliği" için bir köprü oluşturacağını ifade etti.

Austin ve Rutte ayrıca, Orta Doğu'da devam eden istikrarsızlık ve NATO'nun Irak'taki kapasite geliştirme misyonunu sürdürme kararlılığını dile getirdi.