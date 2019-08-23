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ABD Savunma Bakanı Esper: Anlaşma olacaksa Rusya'nın en gelişmiş silahlarını da kapsamalı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Rusya ile stratejik silahları azaltma konusunda imzalanması planlanan 'Yeni START' anlaşmasının, iki tarafın kabul etmesi halinde Rusya'nın en gelişmiş silahlarını da içermesi gerektiğini söyledi.

  • star.com.tr
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ABD ile Rusya arasında 2011 yılında yürürlüğe giren, stratejik ve nükleer silahlara yönelik kısıtlamaları içeren 'New Start' anlaşması,  2021 yılında sona eriyor.
 
Taraflar yeni bir imzayla anlaşmayı 5 yıl uzatmak için görüşme hazırlıkları yaparken, ABD Savunma Bakanı Esper'den konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.
 
Esper Fox News'e verdiği röportajda, ''Eğer anlaşma 'New Start'ın bir uzantısı olacaksa, o zaman Rusya'nın tüm yeni silahlarını dahil ettiğimizden emin olmalıyız. Şu anda Rusya'nın Avrupa'ya çevrilmiş INF (Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler anlaşması) menzilli nükleer başlıklı füzeleri ve seyir füzeleri var.'' dedi.
 
ABD Başkanı Donald Trump daha önce Rusya ve Çin ile birlikte her türlü nükleer silahı kapsayacak şekilde bir sınırlandırma anlaşması yapmak istediğini belirtmiş ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le birebir görüşmeler yapmıştı. ABD Çin'in yeni anlaşma ile ilgili fikrinin belirsiz olduğunu ileri sürerken, Çin makamları müzakerelere katılma niyetinde olmadıklarını açıkladı.
 
10 yıllık anlaşma herhangi bir müdahale edilmemesi halinde 2021'de sona eriyor. Ancak tarafların mütabakatıyla 5 yıl (2026'ya kadar) uzatılabilecek.
 

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