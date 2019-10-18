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ABD Savunma Bakanı Esper: Güvenli bölgede ABD kara gücü görev almayacaktır

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinde inşa edilecek olan güvenli bölgede Amerikan kara gücünün yer almayacağını açıkladı.

  • AA
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Esper, Türkiye ve ABD arasında "Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma" konusunda açıklamalarda bulundu.
 
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Türkiye ile ABD arasında Barış Pınarı Operasyonu’nun 120 saatliğine askıya almak üzere anlaşmaya vardığını hatırlatan Esper, SDG ismini kullanan YPG/PKK’nın 20 mil (30 km) derinliğe çekilmesi ile birlikte Türkiye’nin kalıcı olarak operasyonları durduracağını kabul ettiğini aktardı.
 
Dün ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile Kongre'yi bilgilendirdiklerini anlatan Esper, biraz önce de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştüğünü ve Türkiye’nin operasyonu konusunda ABD’nin pozisyonunu yinelediğini ifade etti.
 
Esper, "Türkiye’nin bu anlaşmaya tam bir şekilde uyması gerektiğini, Türk güvenlik güçlerinin kontrol ettiği bölgelerdeki tüm halkın güven ve huzurunu sağlamasını beklediğimizi ifade ettik. Dini ve etnik azınlıkların korunması halen yönetimin odağında olacak.” dedi.
 
ABD’nin kuzeydoğu Suriye’den çekilmeye devam ettiğini ifade eden Esper, “Bu güvenli bölgenin uygulanmasında ABD kara gücü görev almayacaktır. Ancak hem Türkiye hem de SDG ile iletişim halinde olacağız.” diye konuştu.
 
Yarın Ortadoğu’daki ABD kuvvetlerini ziyaret edip daha sonra önümüzdeki hafta perşembe günü ise Brüksel’de düzenlenecek NATO Bakanlar Toplantısı'na katılacağını ifade Esper, Brüksel’de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon operasyonlarının geleceğinin de ele alınacağını ifade etti.
 
ABD askeri kaynaklar ise ABD'nin bölgede hava keşif ve gözlem araçlarını bulundurmaya devam edeceğini bildirdi.  

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