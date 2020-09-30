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Dünya

ABD Savunma Bakanı Esper Malta'da

ABD Savunma Bakanı Esper yurtdışı resmi temasları kapsamında bugün Malta başbakanı ile görüştü.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 21:04 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 21:04
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Malta Başbakanı Robert Abela, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

Malta Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Abela, başbakanlık binası Auberge de Castille'de ABD’li bakanı kabul etti.

Söz konusu görüşmede, iki ülke ilişkileri ve ilişkilerin nasıl daha güçlendirilebileceğinin yanı sıra Malta'nın karşı karşıya kaldığı göç sorunu ve iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğine odaklanıldığı belirtildi.

Adanın önde gelen gazetelerinden Times of Malta'nın haberinde ise Esper'in son yıllarda Malta'yı ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkili olduğuna dikkat çekildi.

Haberde, ziyaretin zamanlamasının Malta'nın, ABD'den gelen Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması (SOFA) talebini kabul edeceği haberleri üzerine geldiğine işaret edildi.

Söz konusu anlaşma ev sahibi ülkedeki ordu personelinin hak ve ayrıcalıklarını belirliyor.

Başbakan Abela dün yaptığı açıklamada, SOFA’ya yönelik planlarıyla Malta'nın kara para aklamanın önlenmesine yönelik Moneval değerlendirmesi arasında bir bağ olmadığını, ikisinin farklı şeyler olduğunu ifade etmişti.

ABD Savunma Bakanı Esper'in ayrıca Malta Cumhurbaşkanı George Vella tarafından da kabul edildiği, iki ülke ilişkileri, Libya ve Doğu Akdeniz konularını ele aldığı bildirildi.

Esper'in Malta'daki temaslarını tamamladıktan sonra Tunus'a gittiği belirtildi.


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