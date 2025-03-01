İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2025 Cumartesi / 2 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5258
  • EURO
    37,9814
  • ALTIN
    3349.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Savunma Bakanı Hegseth doğruladı: Kurallar hafifletildi
Dünya

ABD Savunma Bakanı Hegseth doğruladı: Kurallar hafifletildi

ABD Savunma Bakanı Hegseth, hava saldırılarına ilişkin kuralların hafifletildiği iddiasını doğruladı.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 12:33 - Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Hegseth doğruladı: Kurallar hafifletildi
ABONE OL

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump yönetiminin askeri baskınlar ve hava saldırılarına ilişkin kuralları hafiflettiği iddiasını doğruladı.

Bakan Hegseth, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, CBS News'ün konu hakkındaki haberini alıntılayarak "Doğru." ifadesini kullandı.

Hegseth'in alıntıladığı haberde, politika değişikliğinden haberdar olduğu ifade edilen ancak isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin askeri baskınlar ve hava saldırılarına ilişkin kuralları hafiflettiğini kaydetmişti.

Yetkililer, bu hamlenin komutanlara hedef seçimi konusunda "daha fazla serbestlik tanıyacağını" belirtmişti.

  • hava saldırısı
  • kural

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.