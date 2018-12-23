Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump'ın kovduğu ABD Savunma Bakanı Mattis'in yerine, yardımcısı Patrick Shanahan atandı

ABD Başkanı Trump, kovduğu Savunma Bakanı Mattis'in yerine vekaleten Patrich Shanahan'ı atadığını duyurdu. Şubat ayı sonunda gerçekleşmesi beklenen görev değişimi, 1 Ocak 2019'da yapılacak.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump, askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından istifa ettiğini açıklayan Savunma Bakanı James Mattis'i, vaktinden erken görevden aldı.

Şubat ayı sonuna doğru görevini bırakması beklenen Mattis'i derhal kovan Trump, Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan'ın vekaleten 1 Ocak 2019 itibarıyla yeni Savunma Bakanı olarak görevine başlayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Mattis'in yerine atanan ismi resmi Twitter hesabı üzerinden açıkladı:

Son derece yetenekli Savunma Bakan Yardımcımız Patrick Shanahan'ın 1 Ocak 2019 itibarıyla vekaleten Savunma Bakanı sıfatıyla görevine başlayacağını duyurmaktan onun duyuyorum. Patrick'in başarılarla dolu bir listesi var. Müthiş olacak!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
I. Meşrutiyet´in ilanı - Tarihte bugün 23 Aralık 1876

I. Meşrutiyet´in ilanı - Tarihte bugün 23 Aralık 1876

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA