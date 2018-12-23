Trump'ın kovduğu ABD Savunma Bakanı Mattis'in yerine, yardımcısı Patrick Shanahan atandı

ABD Başkanı Donald Trump, askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından istifa ettiğini açıklayan Savunma Bakanı James Mattis'i, vaktinden erken görevden aldı.

Şubat ayı sonuna doğru görevini bırakması beklenen Mattis'i derhal kovan Trump, Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan'ın vekaleten 1 Ocak 2019 itibarıyla yeni Savunma Bakanı olarak görevine başlayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Mattis'in yerine atanan ismi resmi Twitter hesabı üzerinden açıkladı:

Son derece yetenekli Savunma Bakan Yardımcımız Patrick Shanahan'ın 1 Ocak 2019 itibarıyla vekaleten Savunma Bakanı sıfatıyla görevine başlayacağını duyurmaktan onun duyuyorum. Patrick'in başarılarla dolu bir listesi var. Müthiş olacak!