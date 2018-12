Trump'ın kovduğu ABD Savunma Bakanı Mattis'in yerine, yardımcısı Patrick Shanahan atandı

ABD Başkanı Donald Trump, askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından istifa ettiğini açıklayan Savunma Bakanı James Mattis'i, vaktinden erken görevden aldı.

Şubat ayı sonuna doğru görevini bırakması beklenen Mattis'i derhal kovan Trump, Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan'ın vekaleten 1 Ocak 2019 itibarıyla yeni Savunma Bakanı olarak görevine başlayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Mattis'in yerine atanan ismi resmi Twitter hesabı üzerinden açıkladı:

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!