İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2024 Perşembe / 19 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,976
  • EURO
    35,9526
  • ALTIN
    2501.11
  • BIST100
    10871.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Savunma Bakanı: Rusya ve Çin uçaklarının ilk kez birlikte uçtuğunu gördük
Dünya

ABD Savunma Bakanı: Rusya ve Çin uçaklarının ilk kez birlikte uçtuğunu gördük

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında dün uçan Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı için 'ilk kez bu iki ülkenin birlikte uçtuğunu gördüklerini' belirtti.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 20:41 - Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı: Rusya ve Çin uçaklarının ilk kez birlikte uçtuğunu gördük
ABONE OL

Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown ile Pentagon'da basın toplantısı düzenledi. ABD ve Kanada'nın birleşik kuruluşu Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında müdahale edilen Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı olayının "sürpriz olmadığını" söyleyen Austin, bu bölgedeki gelişmeleri sürekli izlediklerini kaydetti.

Austin, "Burada istihbari konuları tartışmayacağım ancak ilk kez bu iki ülkenin birlikte uçtuğunu görüyoruz." İfadesini kullandı.

"MÜDAHALEYE HAZIRIZ"

Rus ve Çin uçaklarının ABD ve Kanada hava sahasına girmediklerini, sınıra 300 kilometre kadar yaklaştıklarını belirten Austin, bu gibi durumlarda her zaman müdahaleye hazır olduklarını belirtti.

Austin, Rusya ile Çin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekildiği bir dönemde ABD'yi test edip etmediği şeklinde bir soruya da "Onlar bizi her zaman test ediyor ve bu hiçbirimiz için sürpriz değil." yanıtını verdi.

İSRAİL'E YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ASKERİ YARDIMLAR

Biden'ın yerine aday gösterilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in güvenlik alanındaki etkisi hakkındaki soru üzerine Austin, "Siyasi yoruma girmeyeceğim ancak 3,5 yıldır kendisiyle toplantılar yapmış, gözlemlemiş biri olarak, her zaman hazırlıklıdır, karmaşık konulara çok faydalı girdiler sağlar." dedi.

Harris'i "kilit bir oyuncu" olarak niteleyen Savunma Bakanı, "Bu ülkeyi uluslararası arenada birçok kez temsil etti ve bunu çok profesyonel ve etkili bir şekilde yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün Kongre'de yaptığı konuşmada ABD'den "Silahları hızlı verin, Gazze'de işimizi hızlı bitirelim" şeklindeki açıklaması için de Austin, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e "rekor bir hızda" güvenlik yardımı yaptıklarını ve bunun devam ettiğini söyledi ve Netanyahu'nun açıklamasına yorum yapmayacağını belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown da benzeri sorulara, Netanyahu'nun Gazze'deki sivil kayıplar konusundaki iddialarını "doğrulayacak veya yalanlayacak rakamları görmediğini" savunarak, İsrailli yetkililerle her görüşmede sivil kayıpların azaltılması ve insani yardımların Gazze'ye ulaşması konusunda baskı yaptıklarını söylemekle yetindi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.