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Dünya

ABD Savunma Bakanı, Suud Veliaht Prensi bin Selman ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bölgesel güvenlik konuları ve ABD ile Suudi Arabistan arasındaki savunma işbirliğini konuşmak üzere, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonla görüştü.

AA03 Haziran 2021 Perşembe 09:07 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 09:10
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, görüşmeye ilişkin açıklamada, Austin'in ABD'nin Suudi Arabistan'ın topraklarını ve halkını savunmasına yardım etme taahhüdünü vurguladığını ifade etti.

İkilinin bölgesel güvenliği ve özellikle de Yemen'deki savaşı sona erdirme çabalarını ele aldığını kaydeden Kirby, "Bakan Austin, Yemen'deki savaşı sona erdirmek için ABD Yemen Özel Temsilcilcisi Tim Lenderking ile yakın ve yapıcı bir şekilde çalıştığı için Veliaht Prens'e teşekkür etti." bilgisini paylaştı.

Sözcü Kirby, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların da ele alındığı görüşmede Austin ile Bin Selman'ın Suudi Arabistan'ın savunmasını iyileştirmeye yönelik devam eden ikili çabaları görüştüğünü kaydetti.

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