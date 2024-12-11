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Dünya

ABD Savunma Bakanlığı: Suriye'de bir insansız hava aracımız ile bağlantı kesildi

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, Suriye üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) ile temasın kaybedildiğini teyit etti.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 18:30 - Güncelleme:
ABD Savunma Bakanlığı: Suriye'de bir insansız hava aracımız ile bağlantı kesildi
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AA'ya yazılı açıklama yapan askeri bir yetkili, "ABD Hava Kuvvetleri, 9 Aralık'ta Suriye üzerinde Doğal Çözüm Operasyonu (Operasyon İnherent Resolve) kapsamında görev yapan insansız bir MQ-9 Reaper ile teması kaybetti." ifadesini kullandı.

Yetkili, İHA ile temasın kaybedilme nedeni ve takip eden eylemleri belirlemek üzere olayın aktif olarak değerlendirildiğini kaydetti.

TÜRK İHA'SI ABD'NİN ÇIKTI

ABD'nin eğitip donattığı PKK/YPG unsurları, Suriye'de ANKA UCAV tipi bir Türk İHA'sını düşürdüğünü iddia etmiş, ancak sosyal medyaya yansıyan enkaz görüntülerinde bunun ABD yapımı bir MQ-9 Reaper olduğu görülmüştü.

Sosyal medyadaki paylaşımda, dost ateşi ile yaklaşık 30 milyon dolarlık ABD vergi mükellefi parasının boşa gittiği şeklinde yorum yapılmıştı.

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