29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

S-400 ve F-35 gerilimiyle ilgili açıklama yapan Pahon, Rusya'yı Türkiye ve ABD arasını açmakla suçladı

Türkiye ve ABD arasında S-400 ve F-35 krizinin patlak vermesiyle iki ülke arasında gerilim yükselirken, ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Eric Pahon'dan konuyla ilgili kritik bir açıklama geldi. Pahon yaptığı açıklamada Rusya'yı Türkiye ve ABD arasını açmakla suçladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına karşı çıkarak, Türkiye ve ABD arasında imzalanan F-35 anlaşmasında kısmi yaptırımlara giden ABD yönetimi iki ülke arasındaki gerilimi yükseltmeye devam ediyor.
 
Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Eric Pahon, "Moskova’nın birinci hedefi, onlar açısından en büyük hediye NATO ittifakında çatlaklar yaratmak ama böyle bir şey olmayacak." dedi.
 
Türkiye ile ilgili bir soruya cevap veren Pahon, "S-400 anlaşması ve bunun F-35 savaş uçakları programına etkileri konusunda, Türkiye-ABD-NATO ilişkisinin geneline ve bu ilişkinin ne kadar büyük ve katmanlı olduğuna bakmak lazım. ABD Türkiye'ye kilit bir stratejik müttefik olarak çok değer veriyor. Tatbikatlara, onların kuvvetleriyle birlikte çalışma kapasitemizi arttırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ilişkinin derinliğine bakmak lazım. Moskova ise (Türkiye-ABD arasında S-400 konusunda yaşanan) bölünmeyi kullanarak bu çok derin ilişkiye zarar vermeye çalışıyor." ifadelerine yer verdi.
 
Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin tarihine dikkat çeken Pentagon sözcüsü, "Türkiye ile 70 yıldır müttefikiz. Zor zamanlardan geçtik, bu olacak. Tabii ki Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçmesini, S-400’ü satın almamasını ve Patriotlar gibi NATO’yla uyumlu bir sistemi almasını isteriz." sözlerine yer verdi.

Sosyal medyayı sallayan İmamoğlu animasyonu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyordu, yoğun bakımda hayatını kaybetti

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyordu, yoğun bakımda hayatını kaybetti

Bakanlık: AB zirvesinde kabul edilen ortak bildiriyi reddediyoruz

Bakanlık: AB zirvesinde kabul edilen ortak bildiriyi reddediyoruz

ÖSYM: YKS'nin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı

ÖSYM: YKS'nin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Birlikte sınava girdiler: İlahiyat okumak istiyoruz

Birlikte sınava girdiler: İlahiyat okumak istiyoruz

İçişleri Bakanlığı açıkladı: İstanbul'da 24 ve Ankara'da 4 merkez açılacak

İçişleri Bakanlığı açıkladı: İstanbul'da 24 ve Ankara'da 4 merkez açılacak

“Ben Bilirim” diyenlerin programı 360 ekranlarında

“Ben Bilirim” diyenlerin programı 360 ekranlarında

Aşiret mensupları arasında silahlı çatışma çıktı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Aşiret mensupları arasında silahlı çatışma çıktı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti
 

POPÜLER HABERLER

KADEM´in Babalar Günü videosu duygulandırdı!

KADEM´in Babalar Günü videosu duygulandırdı!

Suriye sınırı 'beton duvar' ile huzur buldu

Suriye sınırı 'beton duvar' ile huzur buldu

15 bin yavru 'kreş'te uçuşa hazırlanıyor...

15 bin yavru 'kreş'te uçuşa hazırlanıyor...

Hastalığı sayesinde oyuncu oldu

Hastalığı sayesinde oyuncu oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA