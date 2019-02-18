ABD: SDG (terör örgütü PKK/PYD), Rusya veya Esed'le anlaşırsa yardımlarımızı keseriz

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonunun komutanları arasında yer alan Orgeneral Paul LaCamera, terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı SDG'ye verdikleri desteğe ilişkin yaptığı açıklamada, "SDG, Rusya veya Esed rejimi ile ortak olursa, ABD'nin gönderdiği yardımlar kesilecek." dedi.

"Ortaklarımız oldukları sürece yardımlarımız SDG'ye devam edecek" diyen komutan LaCamera, Esed rejimi ile devam eden görüşmeler hakkında ise, "Bizim ilişkimizin olmadığı bir rejimle görüşüyorlar. Ortak olmaları durumunda yardımımız devam etmeyecek." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den "hızlı ve tam" bir çekilme kararı almasının ardından terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı SDG, Rusya ve Esed rejimi ile görüşmelere başlamıştı.