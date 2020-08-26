ABD seçim gecesi karışacak! Al Gore: Kendi isteğiyle gitmezse asker devreye girer

star.com.tr 26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:50 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:50

Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Demokratların bir önceki başkan adayı Hillary Clinton, Joe Biden'dan seçimi kaybetmesi durumunda, 'sonuçları kabul etmemesini' istedi.

Clinton'ın, 'her koşulda' seçimin kaybedilmesi halinde, sonuçları reddetme çağrısı, 'Demokratlar Trump'ı görevden almak için seçimi çalmaya hazır' yorumlarına neden oldu.

Clinton'ın, Cumhuriyetçilerin kongresinden hemen önce gelen açıklamaları, ABD'de yapılacak seçimin sonuç gecesinde, ülkede bir hayli gerginlik yaşanacağına işaret ediyor.

AL GORE'DEN ASKERİ TEHDİT

2000 yılında Cumhuriyetçi George W. Bush'a karşı Demokratların adayı olan ve seçimleri az farkla kaybeden eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore de, Clinton'ınkine benzer bir açıklama yaptı.

Al Gore Reuters'a yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın koltuğundan isteğiyle ayrılmaması halinde askeri gücün devreye gireceğini söyledi. Al Gore, Trump'ın 20 Ocak'ta görevden alınacağını söyledi.

Al Gore, Clinton'dan farklı olarak, 'Trump'ın seçimi kaybetmesi durumunda' ifadesini kullandı. Clinton ise, seçimi az farkla da kaybetseler kabul etmeyeceklerini, muazzam bir 'yasal' saldırıya başlamak için hazırlığın yapılması gerektiğini savundu.

Clinton'ın sözleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyetçi Parti'nin Sözcüsü Elizabeth Harrington, ana akım medyayı her Demokrata, seçim sonucunu kabul edip etmeyeceklerini sormaya çağırdı.

Harrington, 'Eminim medya her Demokrat'a 2020 seçiminin sonuçlarını kabul edip etmeyeceklerini soracaktır. Bize etmeyeceklerini söylüyorlar." dedi.

Trump destekçileri Clinton'a, 2016 oylamasından önce yaptığı 'seçim sonucunu kabul etmeme demokrasiye yönelik bir tehdittir.' paylaşımlarını hatırlattı.

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