Biden, Trump'ı beceriksizlikle suçladı ve ekonomik planını açıkladı: Devlet 'Amerikan malı' kullanacak

10 Temmuz 2020 Cuma 17:48 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 17:56

Biden 700 milyarlık ekonomik programıyla, ABD ekonomisine, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük yatırımı yapmayı vaadediyor.

Salgınla iyice darbe alan ekonomiyi, eskisinden daha iyi hale getirecek bir onarım vaadeden Biden, yapılacak yatırımların imalat ve teknoloji sektöründe istihdam patlaması yaratacağını da söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Trump kampanyası ise, Biden'in açıkladığı planın 'yıkım' getireceğini söyleyerek tepki gösterdi.

EKONOMİK MANİFESTODA NELER VAR?



Pennsylvania'da çocukluğunun geçtiği Scranton yakınlarındaki bir metal fabrikasında konuşan Biden, Trump'ın başarısızlığının "korkunç bir insani faturası ve derin bir ekonomik maliyeti" olduğunu söyledi, "Emekçi aileler bir kez daha bu yönetimin beceriksizliklerinin bedelini ödüyor" diye konuştu.