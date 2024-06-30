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Dünya

ABD seçimleri için çarpıcı yorum: Fransa'da sağ iktidar oluşursa Biden kaybeder!

Fransa'da erken genel seçimin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oylarını artıran aşırı sağ yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor. Peki bu sonuçlar bölgeyi ve dünyayı nasıl etkileyecek? Fransa'daki seçimi 24 TV ekranlarında yayınlanan 'Küresel Oyun'da değerlendiren GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş “Fransa'da bir sağ iktidar oluşursa Biden'ın da ABD de seçimi kaybedeceğini düşünüyorum” dedi.

30 Haziran 2024 Pazar 23:16 - Güncelleme:
ABD seçimleri için çarpıcı yorum: Fransa'da sağ iktidar oluşursa Biden kaybeder!
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Fransa'da Avrupa parlamentosu seçimlerinde ülkede aşırı sağın büyük bir zafer kazanması sonrası yapılan erken seçimde, anketler aşırı sağcı Ulusal Birlik'in seçimden birinci parti olarak çıkacağını gösteriyor. Sol partilerin ittifakı yeni halk cephesi ikinci, Macron'un ittifakının üçüncü olacağına işaret ediyor. İşte detaylar...

"FRANSA'DA EKONOMİ İYİ DEĞİL"

Fransa'daki mevcut ekonomiye değinen GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, "Fransa'da aşırı sağın yükselişi biraz da ekonomik ve sosyal sebeplerden dolayı bir yükseliş. Fransa'da ekonomi ve devlet hizmetleri çok iyi değil."

"FRANSA'DA SAĞ İKTİDAR OLURSA BİDEN SEÇİMİ KAYBEDER"

Seçimlerde tek başına iktidar çıkmayacağını dile getiren Aktaş, "Seçim sonucunda koalisyon olabilir. Macron'un ne Cumhurbaşkanlığını bırakma ne de iktidarı sağa vermekle bir eğilimi yoktur. Fransa'da gayri safi milli hasılanın uzun yıllardır artmaması ve toplumda yoksul kesimlerinin artması sağ oyların yükselişinde etkisi olduğu düşünülüyor. Le Pen'in sağ kanadı iktidara gelirse Fransa'nın Ukrayna'ya desteği ve ABD'nin bu tasarruflarına karşı çıkacağına dair öngörüler var. Fransa'da bir sağ iktidar oluşursa Biden'ın da seçimi kaybedeğini düşünüyorum " şeklinde konuştu.

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