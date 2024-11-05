Kuzey Kore'den Kore Yarımadası ve çevresinde tansiyonu yükseltecek bir hamle daha geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin saat 07.30 dolaylarında ülkenin Kuzey Hwanghae eyaletinin batısındaki Sariwon bölgesinden Japon Denizi istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. Füzelerin yaklaşık 400 kilometre mesafe kat ettiği belirtilen açıklamada, "Ordumuz, olası yeni füze denemelerine hazırlık olarak takip ve teyakkuzu güçlendirirken, ABD ve Japonya ile işbirliği içinde füzelerle ilgili analiz çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

FÜZELER KORE YARIMADASI'NIN DOĞU KIYISINDAKİ SULARA DÜŞTÜ

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Kuzey Kore'nin yerel saat ile 07.30 ile 07.39 arasında ülkenin batı kıyılarından Japon Denizi istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığı kaydedildi. Füzelerin en az yedi tanesinin 100 kilometre irtifaya ulaşarak 400 kilometre uçtuğu kaydedilirken, tüm füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına, Kore Yarımadası'nın doğu kıyısındaki sulara düştüğü aktarıldı.

JAPONYA HÜKÜMETİNDEN KUZEY KORE'YE KINAMA

Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin Japonya'nın ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit eden eylemlerini şiddetle kınıyoruz' dedi. ABD ve Güney Kore ile işbirliği içinde gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Nakatani, izleme ve analiz faaliyetleri sürdürdüklerini hatırlattı.

ABD ORDUSU: GÜNEY KORE VE JAPONYA'NIN SAVUNMASINA YÖNELİK TAAHHÜDÜMÜZ SÜRÜYOR

ABD Hint - Pasifik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin "kınandığı" belirtilerek, "Kuzey Kore'yi hukuk dışı ve istikrarı bozucu eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" denildi. Pyongyang'ın son füze denemesinin ABD'nin personeli, toprakları ya da müttefikleri için acil bir tehdit oluşturmadığı kaydedilen açıklamada, "ABD'nin Güney Kore ve Japonya'nın savunmasına yönelik taahhütleri sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

GÜNEY KORE İSTİHBARATI ABD SEÇİMLERİ KONUSUNDA UYARMIŞTI

Güney Kore İstihbarat Servisi'nden (NIS) geçen hafta yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin ABD seçimleri öncesinde kıtalararası balistik füze de dahil yeni silah denemeleri yapabileceği belirtilmişti. NIS, Pyongyang'ın yedinci nükleer denemesini yapma ihtimalinin de "yakından takip edildiğini" açıklamıştı. Kuzey Kore'nin ABD seçimlerine saatler kala gerçekleştirdiği son füze denemesi, ABD ile müttefikleri Güney Kore ve Japonya'ya gözdağı olarak yorumlandı.

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