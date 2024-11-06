ABD seçimlerini kaybeden Harris mağlubiyet konuşması yapacak

Amerikan CNN kanalının Harris'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Harris, bugün yerel saatle 16.00'da (TSİ 24.00) kameralar karşısına geçecek.

ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a karşı kaybeden Harris'in, konuşmasında "mağlubiyeti kabul ettiğini" ifade etmesi bekleniyor.

Öte yandan Harris'in bugün Trump'ı telefonla arayarak tebrik etmesinin de beklendiği kaydedildi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.