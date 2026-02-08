İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail yanlısı lobinin süper PAC'i 2022 ara seçimleri öncesinde kurulduğundan bu yana en fazla nakite sahip durumda.

Komite, 2025'in ikinci yarısında 62 milyon dolar topladıktan sonra ABD ara seçimleri öncesi 95 milyon dolardan fazla nakit paraya sahip olduğunu açıkladı.

Federal kayıtlara göre, AIPAC'ın kendisi süper PAC'a 30 milyon dolar katkıda bulunurken iki bireysel bağışçı 1 milyon dolardan fazla bağış yaptı. Cumhuriyetçi Paul Singer 2,5 milyon dolar, Demokrat Haim Saban ise 1 milyon dolarlık bağışıyla iki partiden öne çıkan isimler oldu.

Haaretz'in haberinde, komitenin, perşembe günü yapılan New Jersey Demokrat Parti ön seçimlerinde, Kongre'de görev yaptığı dönemde uluslararası insan hakları konusunda öncü bir ses olan Tom Malinowski'yi hedef alan saldırı kampanyası için yüzbinlerce dolar harcadığı aktarıldı.

Haberde, AIPAC'ın Malinowski'yi İsrail'e yönelik eleştirel tutumundan dolayı hedef almasına rağmen, kampanyada İsrail'den hiç bahsedilmediğine işaret edilerek, Malinowski'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı çabalarını desteklemek ve "güvenilmez" olmakla suçlayarak Demokrat seçmenler nezdinde olumsuz bir imaj çizmesini sağladığına dikkati çekildi.

Demokratların, AIPAC'ın Cumhuriyetçiler tarafından finanse edilen ve Demokrat Parti ön seçimlerini etkileyen saldırı reklamlarına giderek daha fazla öfkelendiği kaydedilen haberde, İsrail yanlısı bir başka grup J-Street Başkanı Jeremy Ben-Ami'nin "AIPAC'ın, beş yıldır, çoğunlukla Cumhuriyetçi bağışçılardan toplanan büyük miktarda finansal kaynağı, yeterince İsrail yanlısı olmadığını düşündüğü Demokratları sindirmek, cezalandırmak ve yenilgiye uğratmak için kullandığı" yönündeki sözlerine yer verildi.

ABD'DE SEÇİMLERE YAPILAN BAĞIŞLAR

ABD Federal Seçim Komisyonuna göre bireyler, bir adayın komitesine en fazla 3 bin 300 dolar, eyalet, bölge ve yerel parti komitelerine her bir seçimde toplam 10 bin dolar, ulusal parti komitelerine ise 41 bin 300 dolar bağış yapabiliyor.

Öte yandan, "siyasi eylem komitesi (PAC)" denilen komiteler aracılığıyla kurumlar, sendikalar ve diğer organizasyonlar, destekledikleri adaya daha yüksek miktarlarda bağışlarda bulunabiliyor. Aynı şekilde "süper PAC" denen komitelerde de yüksek meblağlı bağışlar gerçekleştirilebiliyor.

