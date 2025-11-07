ABD Senatosu, Trump yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesini sınırlayan tasarıyı reddetti

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Kongrenin onayı olmadan Venezuela'ya askeri harekat düzenlemesini engellemeye yönelik tasarı, Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçi Senatörler Rand Paul ve Lisa Murkowski'nin desteğine rağmen 49'a karşı 51 oyla reddedildi.

Demokrat senatör Tim Kaine, "Gemilere saldırı mı? Mesele bu değil. Mesele, Başkan'ın egemen bir ulusa karadan saldırı olasılığını tartışması." ifadelerini kullandı.

Ancak Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "(Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'nun elindeki Venezuela, varoluşsal bir tehdit oluşturuyor. Başkan Trump'ın bunu durdurmak için kullanmak istediği her türlü güce sahip olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Oylama, ABD ordusunun Karayipler ve Latin Amerika açıklarında "uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı" iddia edilen teknelere yönelik operasyonlar yürüttüğü bir dönemde yapıldı.

- "UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI YAPTIĞI" İDDİA EDİLEN GEMİLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ASKERİ OPERASYONLAR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, 6 Kasım 2025'te Güney Amerika açıklarında "uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı" iddia edilen gemilere yönelik yürütülen askeri operasyonlar hakkında Kongre liderlerine bilgi vermişti.

Toplantı, Venezuela'ya yönelik doğrudan saldırıların Kongre onayına bağlanmasını öngören tasarı oylanmadan önce yapılmıştı.

Toplantı sonrası Cumhuriyetçi üyeler, görüşmenin içeriği hakkında sessiz kalırken Demokratlar, saldırıların nasıl yürütüldüğü ve yasal gerekçelerinin ne olduğu konusunda daha fazla bilgi talep etmişti.

Trump yönetiminin son iki ayda Güney Amerika açıklarında yürüttüğü operasyonlarda en az 16 saldırıda 66 kişinin öldüğü kaydediliyor.

- KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.