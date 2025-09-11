İSTANBUL 29°C / 20°C
Dünya

ABD Senatosunda Charlie Kirk çatlağı: İsrail destekçisine dua yok

Trump destekçisi olan ve İsrail'e desteğiyle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk'in ölümü ABD Senatosunu karıştırdı. Cumhuriyetçi Temsilci Lauren Boebert dua çağrısına demokratlardan sert tepki geldi.

HABER MERKEZİ11 Eylül 2025 Perşembe 01:14 - Güncelleme:
ABD Senatosunda Charlie Kirk çatlağı: İsrail destekçisine dua yok
ABD'li aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Utah eyaletinde bulunan Utah Valley Üniversitesi'nde açık alandaki konuşması sırasında boynundan vurularak öldürdü.

Öte yandan Kirk, Trump'a yakın olmasının yanı sıra İsrail'e verdiği destekle de ön plana çıkmıştı.

ABD SENATOSU İKİYE BÖLÜNDÜ

Kirk'in ölümü ABD Senatosunda gündeme getirilirken Cumhuriyetçi Temsilci Boebert'in dua çağrısı tepkiyle karşılandı.

Demokratlar soykırım destekçisi Kirk'e dua etmeyi reddetti.

İSRAİL'E DESTEK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Kirk'in Temmuz ayında Gazze'de kıtlığa ve açlıktan ölümlere neden olan ablukaya ilişkin sözleri suikastın ardından yeniden gündeme geldi. Kirk yaptığı konuşmada, "Propagandadan nefret ederim. Her yerde İsrail'in bilinçli olarak Gazze'yi açlığa mahkûm ettiği yönünde bir kampanya yürütülüyor, bu yalanlardan nefret ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

