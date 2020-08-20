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Dünya

ABD Senatosunda Kovid-19 vakaları artıyor

ABD'de bir senatörün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 23:52 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 23:52
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ABD'de Louisiana Senatörü Cumhuriyetçi Bill Cassidy, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

ABD Senatosunda Kovid-19'a yakalandığı açıklanan ikinci senatör Cassidy, yazılı bir açıklama yaparak, testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Doktorların tavsiyelerine tamamen uyacağını ve kendini iki hafta karantinaya aldığını ifade eden ABD'li senatör, durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Martta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul, "bu hastalığa yakalanan ilk senatör" olarak kayıtlara geçmişti.

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